Ballast Nedam alert op duurdere inkoop en tekort aan personeel

Bouwer Ballast Nedam waarschuwt voor de impact van de oorlog in Oekraïne en het beloop van de coronapandemie, die de resultaten van de bouwer onder druk kunnen zetten. Daarbij speelt mee dat het bedrijf mogelijk moeite krijgt met het aannemen en behouden van personeel en grondstoffen en materialen steeds duurder worden. In een toelichting op de jaarcijfers over 2021 geeft het bedrijf evenwel aan dat dit jaar groei mogelijk is.