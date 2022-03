Peter den Oudsten, voormalig burgemeester van Groningen, Meppel en Enschede, wordt de informateur voor Leeuwarden, heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. De PvdA’er begon zijn bestuurlijke carrière als wethouder in Leeuwarden en was er ook kort waarnemend burgemeester. In 2020 was Den Oudsten ook waarnemend burgemeester in Utrecht.