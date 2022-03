Kamer uitbreiden verdient overweging

Vele decennia wordt er al over gediscussieerd: of ons kiesstelsel niet meer regionaal moet, of de Tweede Kamer niet groter moet, of de provincies niet op de schop moeten, of de Senaat niet moet verdwijnen. Met rapporten over deze thematiek kan inmiddels de Binnenhofvijver worden gedempt. Praktisch gezien verandert er echter al heel lang amper iets. De laatste grote wijziging op dit terrein stamt uit 1956, toen de Tweede Kamer groeide van honderd naar honderdvijftig zetels.