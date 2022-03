Finland heeft 21 jachten in beslag genomen om te onderzoeken of de eigenaren daarvan vallen onder Europese sancties tegen Rusland. Volgens Sami Rakshit, hoofd van de handhavingsdienst, „zijn het geen boten die een gewone burger zou hebben, maar zijn ze ook geen 150 meter lang”. Voor Finland, een land met weinig miljonairs, is de waarde volgens hem „significant”.