Het is spijtig dat zoveel nieuw gekozen gemeenteraadsleden binnenkort aan de slag moeten met een mandaat dat door de teleurstellende opkomst lang niet zo groot is als het had kunnen zijn. Nader onderzoek naar die lage opkomst is zeker wenselijk, mits zich dat op de juiste vragen richt. Zoals: waarom bleven kiezers thuis en wiens schuld is dat?