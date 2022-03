Leden van de vakbonden in de metaalsector leggen vanaf donderdag twee dagen het werk neer in Zuid-Holland en het zuiden van Limburg. Dat meldt vakbond FNV. Eerder werden in onder meer Noord-Holland en Friesland al 48 uursstakingen georganiseerd. De onderhandelingen over een nieuwe cao in de metaalsector liepen eind oktober vast, waarna de stakingen begonnen.