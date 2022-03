Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op zeer korte termijn minimaal 1500 nieuwe plaatsen nodig voor asielzoekers. In de opvang in Ter Apel is sprake van een noodtoestand; vluchtelingen moeten de nacht doorbrengen op een stoel. Een optie is om opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen die nog niet worden gebruikt voorlopig in te zetten voor asielzoekers uit andere landen.