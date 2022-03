Grondstoffen voor veevoer zijn door de oorlog in Oekraïne veel moeilijker beschikbaar en daardoor in een paar weken een kwart duurder geworden. Volwaardig eten voor biologische kippen, varkens en koeien kan helemaal niet meer. „Dat is een acuut probleem. Als dit niet wordt opgelost, blijven de dieren niet gezond”, zegt Henk Flipsen, directeur van de belangenvereniging voor voerbedrijven Nevedi.