KLM vliegt de komende maanden binnen Europa „bijna weer op het niveau” van voor de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij profiteert naar eigen zeggen van de coronaversoepelingen die zijn doorgevoerd in Nederland en in andere lidstaten van de Europese Unie. Vluchten naar Kiev, Sint-Petersburg en Moskou worden voorlopig niet uitgevoerd vanwege de oorlog in Oekraïne en de sluiting van het Russische luchtruim.