Stemmen opnieuw geteld in aantal gemeenten

Een aantal gemeenten gaat maandag of dinsdag opnieuw de stemmen tellen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week. Het gaat vooralsnog om Putten, Nijkerk, Zutphen, Dordrecht, Bergen (Noord-Holland), Loon op Zand en Goeree-Overflakkee. In enkele andere gemeenten is een verzoek om hertelling gedaan, maar daarover is nog geen besluit genomen. Aanleiding is in alle gevallen een miniem verschil in de uitslagen, die partijen een zetel meer of minder kan opleveren.