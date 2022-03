Schoonheid: Zeldzame holwortel bloeit maar even

Koerende houtduiven, fluitende merels en een timmerende kleine bonte specht geven geluid aan de stilte op landgoed Dickninge, nabij De Wijk. Aan de oevers van het smalle riviertje de Reest jagen ruziënde Vlaamse gaaien een schuw eekhoorntje de beuk in die daar –te midden van meerdere majestueuze bomen– staat als een pilaar in een eeuwenoude kathedraal. De reuzen lijken het blauw-witte gewelf te ondersteunen. En daaronder ligt tijdelijk een groen-wit-paarse tapijt, gevormd door de uitbundig bloeiende holwortel. De stinzenplant is zeldzaam in Nederland en vooral te vinden op landgoederen.