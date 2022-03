De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst aan de handelssessie begonnen. De aandacht gaat vooral uit naar verdere onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de oorlog. Een dag eerder zorgde optimisme over die gesprekken al voor forse winsten op de Europese aandelenbeurzen. Biotechnoloog Pharming verloor fors op het Damrak na de publicatie van jaarcijfers.