Meer verlies voor maaltijdbezorger Deliveroo ondanks forse groei

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft zijn verlies vorig jaar sterk op zien lopen, ondanks een stevige groei in het aantal bestellingen. De concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway stak namelijk meer geld in marketing en technologie. Voor dit jaar denkt Deliveroo dat het groeitempo aanzienlijk af zal nemen. Nu de meeste coronalockdowns afgelopen zijn zullen mensen namelijk minder bestellen. Door de hoge inflatie letten veel mensen mogelijk ook wat extra op de uitgaven.