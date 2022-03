Het graan op de Oekraïense akkers staat er goed bij en het land zal genoeg brood hebben dit jaar. Dat zei de Oekraïense minister van Landbouw Taras Dzoba woensdag. Oekraïne is een van de belangrijkste producenten en exporteurs van graan wereldwijd. Vanwege de inval van Rusland in het land zijn er zorgen over de graanproductie.