Op de aandelenbeurzen in Europa zal donderdag opnieuw veel aandacht uitgaan naar nieuwe openingen in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl het oorlogsgeweld in Oekraïne in alle hevigheid doorgaat, krijgen gesprekken over een staakt-het-vuren volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski ook een vervolg. Op de beurs in Amsterdam trekt Pharming de aandacht met zijn jaarcijfers.