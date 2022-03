Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vindt dat jonge koeien, tussen de een en twee jaar oud, te weinig buiten komen. Dat baseert de club op mestcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „Uit de verhouding stalmest en weidemest blijkt dat de dieren steeds meer op stal staan. Het percentage weidemest is gedaald van 27 procent in 2011 naar nog maar 20 procent in 2021”, becijferde de organisatie.