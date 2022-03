Tegenstanders datacentrum Zeewolde winnen flink

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, beide tegen de komst van een omstreden datacentrum in de plaats in Flevoland, krijgen na deze verkiezingen in de gemeenteraad samen 14 van de 19 zetels. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Leefbaar Zeewolde haalde 45,5 procent van de stemmen en heeft zijn zetelaantal daarmee zien verdubbelen, van 5 naar 10. De ChristenUnie haalde 22,3 procent van de stemmen en krijgt daarmee 4 zetels in de raad.