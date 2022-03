D66 is de grootste partij geworden in Den Bosch, blijkt uit de gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Met 13,8 procent van de stemmen krijgt de partij 6 zetels, één meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Volt komt met 1 zetel nieuw in de raad, net als de Partij voor de Dieren.