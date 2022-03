In Almere is 39,8 procent van de 164.290 kiesgerechtigden naar de stembus gekomen voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Dat zijn 65.429 mensen. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Landelijk gezien is, op basis van 146 gemeenten, de opkomst tot dusver gemiddeld 51,6 procent.