De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een winst van 4 procent gesloten. Daarmee eindigde de leidende graadmeter met 703,52 punten voor het eerst sinds 4 maart weer boven de 700-puntengrens. De index dankte de winst voor een groot deel aan de koerssprong van Prosus. De techinvesteerder won bijna een kwart aan beurswaarde, in het kielzog van Chinese techbedrijven die eerder op de dag in Hongkong hard stegen.