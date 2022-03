„Als historicus zit ik graag in het archief.” Benieuwd wat Christoph van den Belt ontdekte in het archief van het Reformatorisch Dagblad? In de eerste aflevering van deze serie vertelt hij over zijn onlangs verschenen boek: “Eigentijds en eigenzinnig”, waarin hij ruim vier jaar onderzoek naar de geschiedenis van het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad beschrijft.