Advocaten MH17-verdachte grossieren in twijfels over bewijs

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17, hebben woensdag tijdens de vierde dag in hun pleidooi nog veel meer vraagtekens gezet bij de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie. Volgens de raadslieden is deze allesbehalve sluitend en laat zij ruimte voor tal van twijfels. De advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck fileren het forensisch onderzoek tot op detailniveau en spraken wederom over de raketfragmenten die zijn gevonden.