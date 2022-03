Volkswagen werkt mee in een onderzoek van de Europese Commissie naar kartelvorming in de sloopautosector. De Duitse autobouwer laat weten woensdag een verzoek om informatie te hebben ontvangen van de autoriteiten. Dinsdag zijn bedrijven en brancheverenigingen in meerdere EU-landen onaangekondigd bezocht door inspecteurs. Het is niet duidelijk bij welke ondernemingen dat is gebeurd.