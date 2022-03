Nederlandse jongeren gaan volgende week een nachtje buiten slapen om geld in te zamelen voor de Stichting Vluchteling. Die besteedt het ingezamelde bedrag aan onderdak voor minderjarige vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen waar het niet veilig is. De jongeren gaan onder meer slapen in stadion Galgenwaard in Utrecht, In Madurodam in Den Haag en in de Johan Cruyff ArenA in Amsterdam.