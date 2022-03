Nederlandse gemeenten vangen woensdag ruim 8000 Oekraïense vluchtelingen op. Er zijn inmiddels ruim 22.000 plekken voor hen beschikbaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Waarschijnlijk bevinden zich nog meer Oekraïners in Nederland. Mensen die bij vrienden of familie verblijven worden in deze cijfers niet meegeteld.