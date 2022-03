De harde westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne kunnen zorgen voor een „schok” op de wereldwijde oliemarkt door het wegvallen van veel Russische olieproductie. Dat stelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport. Volgens het IEA kan vanaf april de Russische productie met wel 3 miljoen vaten per dag gaan dalen omdat kopers olie uit Rusland mijden.