Het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn heeft in het slotkwartaal van vorig jaar meer winst geboekt dan verwacht. De onderneming, die vooral bekend is als producent van de iPhone van Apple, profiteerde van de sterke vraag naar die smartphone in het feestdagenkwartaal. Ook wist het bedrijf de chipproblemen in de elektronicasector redelijk te omzeilen.