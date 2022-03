Defensieministers NAVO-landen bijeen over toestand Oekraïne

Defensieminister Kajsa Ollongren en haar collega’s van de andere NAVO-landen treffen elkaar opnieuw op het hoofdkwartier in Brussel om over de Russische oorlog tegen Oekraïne te overleggen. De lidstaten overleggen koortsachtig nu het bloedvergieten blijft toenemen en Moskou volgens NAVO-chef Stoltenberg mogelijk zelfs chemische wapens wil inzetten. Ze willen de oostelijke lidstaten die zich bedreigd voelen door de opmars van Rusland versterken, maar blijven volhouden dat ze zich niet in de oorlog zelf mengen, zeggen diplomaten.