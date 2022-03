De VS zullen nog eens 186 miljoen dollar aan humanitaire hulp verstrekken aan vluchtelingen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, zei minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken dinsdag. Sinds het begin van de oorlog hebben de VS bijna 293 miljoen dollar aan humanitaire hulp aan Oekraïne verstrekt, voegde Blinken toe. Dat maakt het land volgens hem „de grootste donor van humanitaire hulp aan Oekraïne”.