Oekraïense vluchtelingen moeten netjes worden opgevangen, „maar laten we dat dan in de rijke buurten, in de rijke gemeenten doen”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen in het slotdebat van de NOS voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is volgens haar „veel te makkelijk” om te zeggen dat de opvang zomaar geregeld wordt.