De rechter drukt Volt terecht met de neus op de feiten

Het viel niet bij elke jurist in goede aarde dat de kortgedingrechter vorige week korte metten maakte met de schorsing en de uiteindelijke verbanning van Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de fractie van Volt. Diverse rechtsgeleerden konden maar moeilijk billijken dat de rechtspraak de fractie benaderde als een informele vereniging, die weliswaar geen rechtspersoonlijkheid heeft, maar wel gebonden is aan een informele code als een fractiereglement. Volgens hen is een fractie een autonoom politiek verband, en is het privaatrecht daarop niet van toepassing.