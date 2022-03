De Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub verhoogt de kilometervergoeding voor bezorgers in de Verenigde Staten, vanwege de stijgende brandstofprijzen. De dochteronderneming van Just Eat Takeaway schroeft de vergoeding op per 9 maart, valt te lezen in een e-mail die aan bezorgers is verstuurd. Grubhub zei niet hoeveel meer de vergoeding precies wordt, maar de verhoging moet de gemiddelde extra kosten voor benzine dekken.