NYT: Rusland gebruikt mysterieuze munitie in Oekraïne

Het Russische leger gebruikt een mysterieuze vorm van munitie in de korteafstandsraketten die het vanaf de grens richting Oekraïne afvuurt, meldt The New York Times. Het gaat om afleidingsmunitie die uit de afgevuurde Iskander M-korteafstandsraketten komt en ervoor zorgt dat het Oekraïense raketafweersysteem de raketten niet goed opmerkt. Het was in de internationale gemeenschap niet bekend dat Rusland deze afleidingsapparaten bezat of gebruikte.