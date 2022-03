Volgens het Outbreak Management Team (OMT) heeft het testen voor reizen en het digitale coronapaspoort nu geen meerwaarde in de bestrijding van corona. In een advies aan het kabinet schrijven de experts dat de maatregelen maar beperkt worden nageleefd en daarom weinig effectief zijn. Als de regels wel worden opgevolgd, is er een „beperkt effect” voor reizigers.