EU-landen eens over hoger quotum topvrouwen dan Nederlandse

Er komt een Europees vrouwenquotum voor de top van het bedrijfsleven dat het Nederlandse nog aanscherpt, als het aan de EU-landen ligt. Ze willen dat uiterlijk over vijf jaar minstens 40 procent van de commissarissen aan de top vrouw is, of een op de drie van alle bestuurders (inclusief de raad van bestuur). In Nederland zijn grote bedrijven sinds de jaarwisseling alleen verplicht één vrouw aan te stellen op elke drie commissarissen.