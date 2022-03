Er moet gewerkt worden. „In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten” (Gen. 3:19), zo lezen we in de Bijbel. En evenzo dat als iemand niet wil werken, hij ook niet zal eten (2 Thess. 3:10). Werk is dan ook al de eeuwen door een belangrijk onderdeel geweest van het menselijk leven.