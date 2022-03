De Raad van Europa houdt een speciale zitting over Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt de raad via een videolink toe. Maandag debatteert de raad de hele dag over de gevolgen van de aanval van Rusland op Oekraïne. Rusland is kort na de inval in Oekraïne als lid geschorst en liet later weten zich helemaal uit de raad terug te trekken.