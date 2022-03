De stroomtoevoer naar de oude, in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is hersteld, meldt het Oekraïense ministerie voor Atoomenergie. Dat zou betekenen dat de koelsystemen van de opslag voor verbruikte splijtstof weer normaal werken en niet langer van back-up-stroom afhankelijk zijn.