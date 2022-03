Inwoners van de belaagde Oekraïense stad Soemi kunnen volgens de lokale autoriteiten zaterdagochtend vertrekken via zogenoemde humanitaire corridors. Vanaf 09.00 uur (lokale tijd) vertrekken er voertuigen vanaf zes plaatsen in de regio, zegt bestuurder Dmitri Zjyvytski in een bericht op Telegram.