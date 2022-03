Trump spreekt op verkiezingsbijeenkomst

Ex-president Donald Trump houdt een ‘Save America Rally’ in Florence, in de Amerikaanse staat South Carolina. Hij komt er twee Republikeinse regionale politici steunen met het oog op de parlementsverkiezingen in november. Maar de ‘Save America Rally’ is volgens media vooral onderdeel van een campagne om weer president te worden. Trump heeft echter nog niets concreets over zijn kandidatuur gezegd. In januari sloot Trump een rede af met de woorden „we zullen het Witte Huis terugpakken”.