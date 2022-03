Bij de Verenigde Naties is niets bekend over biologische wapens die in Oekraïne worden geproduceerd. Het hoofd van het VN-bureau voor ontwapeningszaken heeft dat gezegd tijdens spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad. Die is bijeen op verzoek van Rusland om „de militaire biologische activiteiten van de VS op het grondgebied van Oekraïne” te bespreken. Voor die bewering heeft Moskou geen hard bewijs aangedragen.