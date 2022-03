De Deense containerrederij en vrachtvervoerder A.P. Møller-Maersk is van plan zijn belangen in Russische havens te verkopen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Maersk heeft een minderheidsaandeel van bijna 31 procent in Global Ports Investments. Daaronder vallen zes haventerminals in Rusland en twee in Finland.