Oekraïners die nu bij iemand in huis worden opgevangen, gaan op termijn naar een locatie die door de overheid is gefaciliteerd. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) „ligt het voor de hand” dat dit „op een gegeven moment” zal gebeuren. Wanneer dit precies aan de orde is, zei de staatssecretaris niet. Inmiddels hebben zo’n 25.000 gastgezinnen zich aangemeld.