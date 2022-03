Onderzoek: Sponsoring, voor een hoopvolle toekomst?

Sponsor een kind, voor een hoopvolle toekomst. We zeggen het vaak binnen het sponsorprogramma van Woord en Daad, maar klopt deze uitspraak ook? Is er een relatie tussen het sponsorprogramma en de hoop in het leven van kinderen en jongeren? Om daarachter te komen heeft stichting Woord en Daad samen met Anthony Scioli (professor Klinische Psychologie aan de Keene State College, VS) en Steven van den Heuvel (Evangelische Theologische Faculteit in Leuven) in 2021 het Hoop-onderzoek uitgevoerd.