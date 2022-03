Voorman EU-parlement: gebruik Russische tegoeden voor vluchteling

De Europese Unie moet overwegen de wegens haar sancties bevroren tegoeden van de Russische centrale bank of van oligarchen te gebruiken voor Oekraïense vluchtelingen, vindt de fractievoorzitter van de christendemocraten in het Europees Parlement. Op die manier zouden het Russische regime en de handlangers van president Vladimir Poetin „financieel verantwoordelijk worden gesteld” voor de oorlog in Oekraïne, stelt Manfred Weber.