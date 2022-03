De onderwijsinspectie mag een rapport over bestuurlijke kwesties bij het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum (CHL) gewoon publiceren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag, waar de school een kort geding hiertegen had aangespannen, vrijdag bepaald. De inspectie heeft volgens de uitspraak niet onrechtmatig gehandeld door passages op te nemen waar de islamitische school het niet mee eens is.