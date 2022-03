Thuiswerken kost een werknemer inmiddels zo’n 3 euro per dag. Dat is de inschatting van directeur Arjan Vliegenthart van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Vorig jaar adviseerde het Nibud nog een richtbedrag van 2 euro per dag aan te houden voor werknemers die thuiswerken. Inmiddels zijn vooral elektriciteit en verwarming veel duurder geworden.