Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie heeft deze week met energieleveranciers gesproken over de hoge energieprijzen en de dreiging dat veel consumenten deze niet meer kunnen betalen. Afgesproken is dat de bedrijven mensen te hulp schieten als die in betalingsproblemen komen. „We willen absoluut voorkomen dat mensen worden afgesloten”, zegt de bewindsman.