In 1961 brak er in de Portugese kolonie Angola een bloedige onafhankelijkheidsoorlog uit. In ”We wachten op de commandant” beschrijft de Zuid-Afrikaanse auteur Elsa Joubert beklemmend hoe tijdens deze guerrillaoorlog een Portugese plantagehouder met zijn gezin wordt gegijzeld en mishandeld, voorafgaand aan de komst van ”de commandant”.