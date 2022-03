Twitter gaat duidelijk zichtbaar maken welke media-accounts in Belarus worden ondersteund door de Belarussische regering en mogelijk desinformatie over de oorlog in Oekraïne brengen. Daarmee wil Twitter het brengen van desinformatie via zijn platform over de oorlog in Oekraïne tegengaan. Ook tweets die links bevatten naar de betreffende mediaorganisaties worden gelabeld.